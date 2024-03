Aumenti per i lavoratori comunali, il sindaco di Marsala: “Il Governo Meloni ci chiede un milione di euro l’anno”

Con riferimento alla normativa in materia di Contratto Nazionale Enti Locali, prossimo al rinnovo per il triennio 2022-2024, si pone un problema di spesa per i Comuni: a loro carico gli aumenti contrattuali da corrispondere ai dipendenti. Sul punto, il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha inviato una nota all’ANCI. “La decisione di attribuire ai lavoratori del Comparto Funzioni Locali l’indennità di vacanza contrattuale già corrisposta lo scorso dicembre – nelle more dell’approvazione del Contratto Nazionale di Lavoro – se da un lato ha dato un pò di respiro alle economie delle famiglie dei lavoratori per il contrasto all’attuale inflazione, dall’altro ha messo in grave crisi i Comuni. Quest’ultimi dovranno provvedere alla relativa spesa – circa 1 milione di euro per il Comune di Marsala, senza alcun ristoro – anche per gli anni a venire, caricandola nei propri bilanci già in grave difficoltà. A tal fine, chiedo al Governo un tempestivo intervento di sostegno economico per garantire giusti livelli retributivi ai dipendenti comunali, senza però incidere sul mantenimento dei servizi ai cittadini. Senza incidere, altresì, sulla necessità di assumere nuovo personale ovvero di completare i processi di stabilizzazione, consentendo ai Comuni – finalmente – la sostituzione del personale in pensione degli ultimi 10 anni. Infine, la spesa per l’adeguamento contrattuale mette a rischio anche l’incremento delle ore per quei dipendenti comunali che da troppi anni attendono il full time”, sostiene Grillo.

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Comune. Nel corso della riunione, che alcuni raccontano sia stata molto “accesa”, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto al sindaco di illustrare le iniziative che l’Amministrazione intende prendere in attesa che il governo nazionale di centro destra affronti in maniera concreta il rinnovo contrattuale dei lavoratori del comparto. Intanto per questa mattina è prevista al comune un’assemblea dei lavoratori dove i sindacati illustreranno la situazione. “L’ulteriore incontro con il sindaco di Marsala Massimo Grillo – ci ha detto Caterina Tusa, segretaria provinciale della Cgil Funzione Pubblica – è previsto per mercoledì 27 marzo. Per quanto attiene alle soluzioni noi siamo perché portino tutte verso il rispetto dei lavoratori che hanno diritto di vedere retribuito il loro impegno come da con- tratto nazionale”.