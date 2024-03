A Petrosino il Comune avvia una bonifica delle discariche di rifiuti a cielo aperto

Ampia pulizia delle discariche a cielo aperto nel territorio di Petrosino. Complice l’intervento probabilmente dell’opposizione in Consiglio, che ha evidenziato un grosso degrado nei luoghi vicini all’Acquedotto e ai pozzi, anche in termini di rifiuti abbandonati, il Comune si è attivato per avviare una bonifica.

“L’intervento avviato è solo l’ultimo esempio del nostro costante impegno nella cura e nel mantenimento della pulizia del territorio – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Franco Pellegrino – Purtroppo l’ abbandono illegale dei rifiuti a Petrosino, come in tutta la Sicilia, rimane un problema enorme che spesso ci vede impotenti davanti ad azioni di ingiustificabile inciviltà. Ma non ci arrendiamo e con gli strumenti che abbiamo a disposizione cerchiamo di mantenere decoroso e pulito il nostro territorio. La nostra politica di tolleranza zero verso l’inciviltà urbana si traduce in azioni concrete”.

“Non solo abbiamo ripulito e riqualificato gli spazi, ma abbiamo anche identificato coloro che hanno mancato di rispetto alla nostra città e che saranno sanzionati in modo severissimo. L’ordine e la bellezza del nostro ambiente sono una priorità assoluta e non consentiremo a pochi bifolchi incivili di continuare a sporcare e a maltrattare il nostro territorio – conclude il sindaco -. Lo dobbiamo alla bellezza dei nostri luoghi e alla maggior parte dei cittadini di Petrosino che nel 2023 si sono visti attribuire l’importante riconoscimento di comune rifiuti free e hanno ancora di più aumentato la percentuale di differenziato che raggiunge ormai una delle più alte in Sicilia”.