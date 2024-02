Ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovano nelle campagne di Santa Ninfa

Un’altra bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale é stata scoperta a Santa Ninfa, in contrada Rampinzeri. Durante gli scavi per installare dei pannelli fotovoltaici, alcuni operai si sono accorti dell’ordigno lungo 1,5 metri. Dopo il ritrovamento Il Comune ha allertato immediatamente la Prefettura di Trapani che ha inviato sul posto i militari del Genio Guastatori dell’Esercito che hanno messo in sicurezza la bomba. Oggi in Prefettura a Trapani si terrà una riunione per istituire un piano di bonifica.

Qualche settimana fa una bomba d’aereo americana, risalente sempre al secondo confilitto, era stata trovata nel centro storico di Pantelleria. Dopo l’evacuazione della zona dell’isola, l’ordigno é stato trasportato in un luogo lontano dal centro abitato per poi essere fatta brillare in mare.