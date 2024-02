Percorso di educazione affettiva a scuola e spettacolo ad Alcamo

Prende il via giovedì prossimo 29 Febbraio, il progetto “Informiamoci a scuola – percorso di educazione affettiva”, una serie di incontri promossi dalla Consulta Pari Opportunità e l’Uguaglianza di Genere del comune di Alcamo rivolti agli studenti dell’Istituto Nino Navarra, con la collaborazione del Comune, delle associazioni: Co.Tu.Le.Vi. (Contro Tutte Le Violenze), APRE (Associazione Psicanalisi della Relazione Educativa), Whisky à Gogo e dell’istituto Navarra.

La presidente della Consulta Anna Alcamo fa sapere: “Abbiamo pensato di portare avanti un progetto che, avendo come punto fermo la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, ha due obiettivi, il primo, relazionarsi con la scuola quale luogo privilegiato per la crescita sociale delle nuove generazioni, il secondo, servirsi della danza per sensibilizzare, soprattutto i giovani, a riflettere sulle tante, troppe donne uccise violentemente. Siamo certe che l’educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra pari costituiscono le basi per formare nuove generazioni, pronte a costruire una società in grado di promuovere una cultura di genere. E la scuola, in quanto comunità integrata che mette insieme ragazzi, docenti, famiglie, quindi una Rete del territorio, è il luogo simbolo per quel cambiamento culturale necessario per educare alla non violenza e costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze”.

Appuntamento quindi il 29 febbraio e l’8 aprile per parlare di tutto questo insieme ai ragazzi, presso l’auditorium della scuola “Navarra” e al teatro Cielo d’Alcamo, il 22 marzo, con lo spettacolo di danza “LA SPOSA NORMANNA” ispirato al libro di Carla Maria Russo, balletto a cura della compagnia WHISKY á GOgo Club –Alcamo.