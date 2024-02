Movimento 5 Stelle, Ciminnisi eletta nel Consiglio Nazionale

La deputata trapanese, Cristina Ciminnisi, è stata eletta componente del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle come delegata per le regioni a statuto speciale. Un ruolo politico in seno all’organismo, che coadiuva il presidente del M5S Giuseppe Conte nella determinazione e nell’attuazione della linea politica, costituito da eletti in tutte le istituzioni, nei comuni, alla Camera e al Senato, fino al Parlamento europeo.

«Sono grata ai miei colleghi Deputati e Consiglieri regionali per avermi eletta – ha dichiarato Cristina Ciminnisi –. Un onore, una grande responsabilità ma anche una bellissima opportunità di crescita politica e personale all’interno di un MoVimento che, ormai da diversi anni, è per me una seconda famiglia. Entrare nel Consiglio Nazionale mi consente di avere una visione privilegiata sui grandi temi politici che investono il nostro Paese; un impegno nel MoVimento, che si struttura in maniera sempre più compiuta, che porterò avanti senza tralasciare la tutela degli interessi degli elettori del mio territorio».