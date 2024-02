Bollette leggere: la Sicilia è prima, a Trapani spesa media di 868 euro￼

Secondo l’analisi di Facile.it, aparità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti in Sicilia con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 825 euro per la bolletta della luce e 598 euro per quella del gas; vale a dire, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente.

Se sul fronte del gas i siciliani sono i più fortunati d’Italia, avendo avuto la bolletta più “leggera” in assoluto, va molto peggio per l’elettricità dal momento che, lo scorso anno, hanno pagato il secondo conto più salato della Penisola.

Guardando i consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Siracusa (883 euro), Trapani (868 euro), Ragusa (865 euro) e Palermo (864 euro); chiudono la graduatoria Messina (730 euro) ed Enna (690 euro).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Caltanissetta (782 euro) ed Enna (760 euro); ultime nella classifica regionale Messina (567 euro), Trapani (556 euro) e Siracusa (473 euro).