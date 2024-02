Vittoria per l’Handball Erice a Casalgrande Padana

Vittoria per l’Handball Erice, che, in trasferta, espugna il campo della Casalgrande Padana con il risultato finale di 18-26. Una gara sempre condotta dalle ericine, che conquistano così la momentanea testa della classifica con il primo posto in solitaria. Erice è stata brava ad acquisire il primo break della gara, per poi gestire tutto il match, grazie ad una attenta difesa.

PRIMO TEMPO: Il primo doppio vantaggio lo trova Erice, con le reti di Gorbastjova e Nkou sul punteggio di 3 a 5 (12’). Le reti di Manojlovic e Gorbatsjova costringono Agazzani al minuto di time-out (17’ 3-7). Casalgrande reagisce, si segna poco in campo ed il primo tempo termina sul punteggio di 7 a 10.

SECONDO TEMPO: L’approccio dopo l’intervallo è perfetto per le ericine, spinte dalle reti di Gorbatsjova che costringe Casalgrande Padana al time-out sul 7 a 14 (36’). La difesa di Erice continua ad essere produttiva, con Erice che gestisce sul risultato di 12 a 19 (50’). La partita poi termina con il risultato finale di 18 a 26.

Tabellino di gara

Casalgrande Padana vs Ac Life Style Erice 18-26

Parziali: (7-10; 18-26).

Casalgrande Padana: Ferrari (p), Franco 3, Iyamu 6, Furlanetto 1, Bordon (p), Apostol, Artoni S. 2, Rondoni, Bonacini, Rossi 1, Orlandi 2, Baroni, Giovannini, Marquez 2, Mattioli, Lusetti 1.

Allenatore: Marco Agazzani.

Ac Life Style Erice: Stellato, Notarianni, Lista, Tarbuch 4, Losio 2, Basolu 2, Pugliara 1, Gorbatsjova 6, Manojlovic 6, Farisé 1, Iacovello (p), Nkou 2, Storozhuk 2, Ramazzotti (p).

Allenatore: Nikola Manojlovic.

Arbitri: Loris Kurti e Michele Lazzari.