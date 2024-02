Petrosino, presentato il programma del carnevale 2024

Il Carnevale di Petrosino , il cui programma è stato presentato nel pomeriggio di martedì 6 febbraio dal sindaco Giacomo Anastasi alla presenza di alcuni componenti dell’amministrazione insieme un referente per ogni carro, i referenti della direzione artistica e dello spazio bimbi al polivalente, sarà inaugurato ufficialmente sabato alle ore 18.30, in viale Francesco De Vita.

La sfilata, che percorrerà viale Giacomo Licari, piazza della Repubblica, via X Luglio, viale F. De Vita e viale Licari, con i carri “RALF SPACCATUTTO” del Gruppo “ATTACCATICCI”, “Barbie e Ken – (a Pupa e u spacinnato)” presentato dall’ “Associazione culturale gruppo MUSA”,“Megghio si campa a ritmo di samba” dei “Ragazzi del Gregory Club”, “Niente è chiù como era una vota” del gruppo “BOLLICINE E FOLLIE” e il gruppo in maschera della“Scuola di Ballo Body Language” che presenta: “La Sineretta – In fondo al mar”.

A fare da cornice al corteo, ci saranno la “Via del Gusto”, dove si potranno assaporare specialità locali, e un luna park con giostre per tutte le età.

E’ previsto anche il Carnevale dei bambini, dalle ore 16 presso il polivalente, e serate in musica, dalle ore 23.30, al PalaCarnival, in piazza della Repubblica.

“Il Carnevale di Petrosino dura mesi. Nasce dall’entusiasmo di una comunità intera che già da fine novembre si incontra per costruire i carri allegorici, disegnare le maschere e le coreografie che nelle giornate di Carnevale ci regalano gioia e divertimento – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – Forse è proprio questo spirito di sincero divertimento e la voglia di stare insieme che fa del Carnevale di Petrosino un evento speciale che mette insieme ragazze e ragazzi, generazioni diverse in nome di un divertimento semplice e genuino”.