Ex studente dell’ITET GARIBALDI è il più giovane dipendente UIL d’Italia

Dall’apprendistato al lavoro, è la storia di Giorgio Paxia, 19 anni, esempio concreto di quanto siano importanti la gestione della transizione istruzione-formazione-lavoro e la costruzione di relazioni stabili con le imprese. Durante l’ultimo anno di scuola, Giorgio ha seguito un percorso di apprendistato di primo livello presso il CAF UIL di Marsala. L’ITET Garibaldi di Marsala, che sabato 3 febbraio aprirà le porte della nuova sede di via Dante Alighieri, è inserito nel catalogo per l’apprendistato di I livello come da D.D.G. n. 1942 del 17.10.2022 per inserimento nel mondo lavorativo. Già dal quarto anno gli alunni apprendisti effettuano il 35% del monte ore scolastico in azienda e il 65% del monte ore a scuola.

Nella progettazione del percorso di Apprendistato, l’Istituto si avvale del supporto della dott.ssa Maura Marino Gammazza, tutor di ANPAL servizi – Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro, che si occupa di promuovere l’occupazione e di supportare la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani.

L’apprendistato scuola ANPAL è un meccanismo che unisce formazione scolastica e formazione sul lavoro. Si rivolge principalmente a giovani che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori o che hanno appena conseguito il diploma, con l’obiettivo principale di offrire ai giovani un’opportunità di apprendimento pratico sul posto di lavoro, consentendo loro di acquisire competenze specifiche ed esperienza lavorativa nel settore di loro interesse. Terminato il percorso di apprendistato e conseguita la maturità, Giorgio è stato assunto a tempo indeterminato presso il CAF UIL e, successivamente, trasferito alla Camera Sindacale di Trapani. La serietà, l’impegno e la preparazione acquisita coniugando lo studio scolastico con l’esperienza sul campo hanno fatto sì che il giovane Paxia venisse premiato, in occasione del trentennale del CAF UIL, quale dipendente più giovane d’Italia. La storia di Giorgio dimostra come l’apprendistato scuola ANPAL sia un’opportunità per i giovani di acquisire competenze ed esperienza lavorativa attraverso un percorso di formazione che combina studio e lavoro e come l’ITET Garibaldi sia una scuola che offre ai propri alunni concrete opportunità di inserimento lavorativo subito dopo il diploma.