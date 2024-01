Scontro frontale sulla SS194 nel ragusano, un morto e sei feriti

RAGUSA (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla S.S. 194 tratto Modica-Pozzallo Km 1. In conseguenza dello scontro frontale fra una Fiat Tipo SW ed una Opel Corsa Tg DT 881 RL i sei occupanti della Fiat Tipo sono rimasti incastrati ed estratti dal personale Vigili del fuoco intervenuto, per poi essere trasferiti negli ospedali di Modica e Ragusa a cura delle ambulanze del 118. Nella Fiat Tipo viaggiava una famiglia residente a Torino, composta dai genitori e due di 10 e 7 anni, oltre i nonni. Il nonno di 74 anni è deceduto. Nella Opel corsa con a bordo solamente il conducente di 36 anni, anch’egli trasferito in ospedale. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco.

– foto: Vigili del Fuoco Ragusa –

(ITALPRESS).