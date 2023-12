Mille parti, un altro traguardo per Villa Serena

PALERMO (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Casa di cura Villa Serena di Palermo ha raggiunto il traguardo dei 1000 nati, “confermando il suo primato, a livello provinciale e regionale, quale Punto Nascita di grande rilevanza qualitativa e quantitativa”, si legge in una nota.

“E’ un grande traguardo per tutti noi che abbiamo lavorato con passione per stare accanto alle nostre mamme, alle famiglie e ai neonati”, scrivono le ostetriche nella comunicazione che hanno voluto condividere sui social.

“Supportiamo ogni fase del percorso nascita che si contraddistingue per l’eccellenza delle cure, motivo per cui le famiglie hanno continuato a sceglierci, permettendoci di raggiungere, anche quest’anno, il primato di Punto Nascita a livello regionale”, prosegue il post.

“Le donne che si affidano alla nostra struttura sono seguite da un team multidisciplinare, che riesce a dare sostegno anche quando si presentano deviazioni della fisiologia della gravidanza, garantendo il massimo della sicurezza per mamme e neonati. Ringraziamo per il grande lavoro, per l’impegno, per la professionalità, per la dedizione ogni membro di questa grande squadra che ha contribuito al raggiungimento del traguardo: ginecologi, ostetriche, neonatologi, infermieri pediatrici, anestesisti, OSS ed ausiliari – spiegano le ostetriche -. Sono anelli fondamentali di questa meravigliosa catena di amore e di cure che siamo riusciti a creare. Ringraziamo il direttore sanitario e il presidente della Casa di Cura che credono in noi, nel nostro lavoro e che ci supportano sempre. Infine, ringraziamo le famiglie: vi siamo immensamente grate perchè ogni volta ci date il privilegio di assistere, nella magia della Sala Parto, al miracolo della vita… E’ per questo che siamo sempre al lavoro per garantire l’eccellenza, la sicurezza e l’umanizzazione delle cure!”.

