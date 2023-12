Democrazia Partecipata, gli egadini votano “Inverni isolani. Arte, lingue e teatro”

Il progetto “Inverni isolani. Arte, lingue e teatro” è stato il più votato dai cittadini egadini nell’ambito del Bando della Democrazia Partecipata 2023 del Comune di Favignana – Isole Egadi. Sono 74 le persone che hanno espresso la propria preferenza nel corso delle due giornate di voto.

“Inverni isolani. Arte, lingue e teatro”, presentato da Dafne Borgia, ha ottenuto 58 preferenze. La proposta mira a rivitalizzare le isole durante la stagione invernale attraverso una serie di attività culturali offrendo opportunità di confronto e crescita a famiglie, ragazzi e genitori. Sono previsti un corso di ceramica, un laboratorio teatrale e corsi di lingue straniere.

Al secondo posto, con 15 voti, si è classificato il progetto “Un libro per Levanzo”, presentato dall’Associazione Libeccio, che prevede la realizzazione di una biblioteca all’interno del Centro sociale di Levanzo. Terzo, con zero voti, il progetto “Scuola Ambiente”, presentato da Roberto Torrente. Un voto è stato dichiarato nullo. Non avendo ricevuto alcuna preferenza il progetto “Scuola Ambiente” non potrà essere realizzato.