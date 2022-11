Amore Festival, l’evento belicino ospita la poetessa siriana Asmae Dachan

La giornalista e poetessa italo/siriana Asmae Dachan sarà presente in Sicilia, nella Valle del Belice, per l’edizione speciale di “Amore Festival”, l’evento che dal 23 al 26 novembre sarà realizzato, in particolare, a Santa Ninfa, a Partanna e a Salaparuta, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra mattina e pomeriggio, dedicati sia agli studenti che alla cittadinanza come da programma pubblicato anche sul sito di Mete Onlus a questo link: https://www.culturaldemocracy.eu/amore-festival-edizione-speciale-valle-del-belice/

L’evento ha per titolo: “I diritti femminili. Conquiste, negazioni e Libertà”.Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana, è esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, immigrazione e terrorismo internazionale, è iscritta all’Ordine dei Giornalisti delle Marche, lavora come freelance per diverse testate nazionali e internazionali, tra cui Avvenire, Confronti, Panorama, L’Espresso, Vita non Profit, Altreconomia, Venerdì di Repubblica, The Post Internazionale e Senza Filtro. E’ responsabile Ufficio Stampa della Fondazione Lavoroperlapersona. Ha operato in Italia, Turchia, Siria, Grecia, Giordania, Inghilterra, Belgio ed Etiopia.

Il 23 novembre sarà a Santa Ninfa alle ore 16.30 alla scuola “Luigi Capuana per un incontro con i genitori e i docenti. Ancora il 25 novembre sarà presente alla proiezione del film “Il colore viola” e a seguire a un flash mob degli studenti in piazza Libertà, con Giorgia Butera, presidente di Mete Onlus. Interverranno il sindaco Giuseppe Lombardino, l’assessore Linda Genco e la Dirigente Scolastica Maria Letizia Natalia Gentile.

Il 24 novembre presso l’Auditorium “G. Leggio”, alle ore 11.30 sarà presente al primo momento dedicato agli studenti – con il saluto del sindaco, Nicolò Catania, dell’assessore alle Politiche sociali e istruzione, Noemi Maggio, della Dirigente Scolastica, Francesca Maria Accardo e con Giorgia Butera. Interverrà anche Giusy Agueli, presidente dell’Associazione Palma Vitae, e responsabile dello Sportello di Ascolto di Partanna.

Nel pomeriggio alle ore 16.30 interverrà anche al secondo momento dedicato alla cittadinanza. Presenti le istituzioni, interverranno ancora Giorgia Butera e la presidente della Fidapa, Anna Maria Varvaro. Relazionerà anche Francesco Mercadante, professore aggregato di Analisi del Linguaggio, SIPGI (Tp).

Il 25 novembre Asmae Dachan sarà a Salaparuta per la proiezione del film “Il colore viola” nella mattinata e nel pomeriggio all’auditorium Nick La Rocca per il convegno conclusivo. Presenti il sindaco Vincenzo Drago, il sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi e il vice sindaco di Salaparuta, Patrizia Santangelo.