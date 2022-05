L’Avis di Marsala dedica due giornate di donazione a Mario Galassi

Giornate speciali venerdì e domenica – 20 e 22 maggio – quelle che l’Avis Marsala dedica al giovane donatore marsalese Mario Galassi, a 11 anni dalla sua scomparsa.

L’affettuosa collaborazione della famiglia con l’associazione di volontariato è un appuntamento che, di anno in anno, rinnova l’invito a donare. E sono tanti gli amici di Mario che aderiscono all’accorato appello di mamma Anna Maria che, assieme alle amiche del cuore, al personale sanitario e ai volontari, accoglierà i donatori nelle due giornate Avis.

Intanto ieri, un’altra domenica ricca di donazioni (36), candidature (6) e qualche bella emozione, come quella di Giuseppe – donatore di lungo corso – visibilmente dispiaciuto per non potere più donare per problemi di salute. Ed è stato commovente il giovanissimo Daniele che, con la sua prima donazione, ha voluto dimostrare – prima a se stesso – che la voglia di aiutare gli altri ti spinge a superare la paura dell’ago.