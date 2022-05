Petrosino: domenica il candidato sindaco Giacomo Anastasi presenta lista e programma

Domenica 15 maggio, alle ore 18, in Piazza Francesco De Vita, a Petrosino, è in programma la presentazione dei candidati al Consiglio comunale della lista “Alternativa – Insieme per Petrosino – Giacomo Anastasi Sindaco” e del programma.

«La politica è partecipazione, incontro, condivisione. Per questo abbiamo deciso di inaugurare ufficialmente la nostra campagna elettorale con la presentazione della squadra e del programma in piazza – dichiara il candidato a sindaco del Comune di Petrosino Giacomo Anastasi – Una scelta che consente ad ogni cittadino di partecipare e farsi un’idea di quella che può essere la Petrosino del futuro. Non abbiamo voluto organizzare la presentazione dei candidati della nostra lista nella sede del comitato, in via Pietro Nenni, dove abbiamo fatto e continueremo a fare incontri, ma in una piazza, perché è giusto aprire al confronto gli spazi pubblici: vogliamo che ad ascoltarci, domenica, ci siano non soltanto i nostri sostenitori, ma anche chi ancora deve farsi un’idea e, magari, anche chi ha già scelto di votare un altro candidato perché, se la politica deve essere dialogo, la piazza, l’agorà, è il luogo giusto per confrontarsi. Domenica presenterò i candidati della lista che mi sostiene, racconterò le loro storie e le loro esperienze e presenterò anche le linee guida del nostro programma. Sarà l’occasione per tornare a guardarci negli occhi, a stringerci la mano, dopo due anni in cui la pandemia ci ha costretti a vivere, anche fisicamente, a distanza».