Morto l’ex assessore Pierino Bongiorno, il cordoglio di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia esprime la propria vicinanza e si unisce al dolore della famiglia Bongiorno per la loro perdita.

“Pierino Bongiorno, persona perbene, ha saputo fare apprezzare le sue doti umane, sia da sindacalista nonché come punto di riferimento di tante generazioni, attraverso la sua esperienza politica, instancabile e appassionato, ha ricoperto il ruolo di amministratore e consigliere comunale di Alleanza Nazionale. Moderato, pacato e certamente incisivo nei suoi interventi in Consiglio. Rimane il ricordo e l’esempio per la dedizione al lavoro, alla famiglia e alla nostra città”, scrive il responsabile locale del partito, Francesco Santangelo.