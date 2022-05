Giuseppe Tumbarello confermato segretario generale Feneal Uil Trapani: “Priorità sicurezza e occupazione”

Giuseppe Tumbarello, 49 anni, di Marsala, è stato confermato segretario generale Feneal Uil Trapani. È stato eletto all’unanimità in occasione del 18esimo congresso dei lavoratori edili, lapidei, del legno e affini che si è svolto oggi a Trapani. Insieme a lui sono stati chiamati a fare parte della segreteria Giovanni Angileri, Francesco Angileri, Nella Macaddino e Antonino Labruzzo. Tesoriere è stato eletto Sergio Buscaino.

Ai lavori, presieduti dal presidente del Caf Uil Giovanni Angileri, sono intervenuti tra gli altri, il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello, il segretario generale Feneal Uil Sicilia Francesco De Martino, e il tesoriere nazionale Feneal Uil Vincenzo Mudaro.

“Le misure in atto per il settore delle costruzioni, quali eco bonus e 110%, nonché le azioni derivanti dal Pnrr – afferma Tumbarello – impongono in questa provincia una seria programmazione e gestione affinché si possa produrre vera occupazione e vero sviluppo, proprio per valorizzare il lavoro e riqualificare il futuro come dice lo slogan che la Feneal Uil ha voluto dare al percorso congressuale in tutta la provincia. La sicurezza sul posto di lavoro, poi, resta per il sindacato una priorità assoluta, per questo continueremo con la nostra azione di vigilanza e di sensibilizzazione verso le istituzioni preposte a fare rispettare le regole delle misure della tutela della salute”.

“A Giuseppe Tumbarello, e alla segreteria tutta – afferma Eugenio Tumbarello – i miei auguri di buon lavoro, conoscendo le loro qualità professionali e personali, sono sicura sapranno fare molto bene per i lavoratori del comparto”.