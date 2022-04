Covid 16 aprile: in Italia 63.815 casi, in Sicilia positivi e ricoveri in calo

Sono 63.815 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Italia, con 133 decessi (totale da inizio pandemia 161.602) e 61.986 guariti (totale 14.276.895). I tamponi effettuati sono 424.482, con un tasso di positività del 10%. I ricoveri ordinari sono 9.878 (-102), quelli in Intensiva sono 411 (-8) con 39 ingressi giornalieri. Sono 1.221.338 gli attuali positivi in totale nel Paese, con un incremento di 2.414 casi. In Sicilia invece, sono 4.399 i positivi al Covid-19, con 9 decessi (totale 10.353) e 8.147 guariti (totale 908.474). La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 723 sono relativi a giorni precedenti al 15/04/22 e che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 16/04/2022 – N. 5 IL 15/04/2022 – N. 3 IL 14/04/2022.

Sono 132.201 gli attuali positivi complessivamente, con una decrescita di oltre 3mila casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +28.778 (si contano anche quelli rapidi). È salita anche l’incidenza che si è attestata al 15,28%. Degli attuali positivi, 910 (-41) pazienti sono ricoverati con sintomi, 56 persone sono in terapia intensiva (+1).

















