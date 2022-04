Coronavirus nel trapanese: i casi totali sono 5.947, boom di guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, sabato 16 aprile 2022.

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 639, Buseto Palizzolo 39, Calatafimi Segesta 112, Campobello di Mazara 186, Castellammare del Golfo 267, Castelvetrano 308, Custonaci 72, Erice 328, Favignana 69, Gibellina 19, Marsala 1.478, Mazara del Vallo 436, Misiliscemi 0, Paceco 180, Pantelleria 193, Partanna 104, Petrosino 84, Poggioreale 11, Salaparuta 8, Salemi 80, San Vito Lo Capo 72, Santa Ninfa 45, Trapani 952, Valderice 254, Vita 11.

I positivi in totale nel trapanese sono 5.947, registrando un un forte calo (-1.030); sono 627 i decessi (+1) e 85.668 i guariti, ovvero 1.484 persone che sono guarite dal Covid nelle ultime 24 ore.

Solo un ricovero in Intensiva, sono 13 i ricoverati in semi-intensiva, scendono a 69 i ricoverati nelle degenze ordinarie (-1) e a 14 quelli che si trovano in Rsa o Covid Hotel (-1).

Il dato tamponi verrà comunicato lunedì.