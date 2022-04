Covid 15 aprile: +61.555 in Italia, in Sicilia +3.705 ma sempre più guariti

Sono 61.555 i positivi al Coronavirus di oggi in Italia, con 133 decessi (totale da inizio pandemia di 161.469) e 70.895 guariti (totale 14.214.909). I tamponi effettuati sono 397.482.

I ricoveri ordinari sono 9.980 (-95), quelli in Intensiva sono 419 (-1) con 49 ingressi giornalieri.

Sono 1.218.924 gli attuali positivi in totale nel Paese, con una decrescita di -8.738.

In Sicilia invece, sono 3.705 i positivi al Covid-19, con 16 decessi (totale 10.344) e 9.582 guariti (totale 900.327). La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 741 sono relativi a giorni precedenti al 14/04/22; inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 3 IL 14/04/2022 – N. 11 IL 13/04/2022 – N. 1 IL 12/04/2022 – N. 1 IL 11/04/2022.

Sono 135.235 gli attuali positivi complessivamente sull’isola, con una decrescita di 5.800 casi circa.

I ricoverati totali sono 1.007 (+20), quelli in terapia intensiva sono 56 (+3). I tamponi effettuati sono +26.024.