Galleria Salerniana, Salemi pronta a ospitare le opere

“La provincia di Trapani e la Sicilia non possono permettersi di perdere il patrimonio culturale rappresentato dalla collezione d’arte della Salerniana: per questo motivo Salemi è pronta ad accogliere le opere che al momento sono ospitate all’interno dei locali del Libero consorzio comunale di Trapani”. Lo afferma in una nota il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, dopo avere appreso del rischio che la storica collezione possa lasciare la Sicilia.

“La Salerniana è un fiore all’occhiello per tutto il territorio trapanese – aggiunge Venuti -, uno dei punti di forza dell’offerta culturale siciliana. Siamo disponibili a trovare una giusta collocazione alle opere e chiedo ai vertici della Salerniana un incontro per trovare la giusta soluzione al problema”.