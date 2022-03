Eccellenza: il Mazara perde di misura contro la Nissa

Un Mazara rimaneggiato cade di misura al Virciglio di Campofranco contro la Nissa nella 23^ giornata del campionato di Eccellenza, girone A terminata 1-0.

Primo tempo_ Mazara propositivo nei primi minuti, al 4’ Federico prova il destro dal limite ma Keba blocca. Al 7’ Badjie pericoloso su punizione, palla di un soffio a lato. Tre minuti dopo la risposta della Nissa con Rizzi, Pizzolato non trattiene e poi la difesa canarina libera in angolo. Al 17’ Santamaria prova il destro da fuori, bloccato da Pizzolato. La gara è molto combattuta, con i gialloblù che cercano di costruire trame offensive. Poco dopo la mezz’ora, sugli sviluppi di un corner, Guaiana prova la torsione ma la palla viene deviata nuovamente in angolo. Dall’altro lato, Retucci entra in area e conclude sul fondo. Mazara pericoloso al 35’: filtrante per Zerillo che mette in mezzo ma non trova compagni pronti a ribadire in rete. Subito dopo è Enea che dalla destra crossa, palla leggermente troppo lunga per Guaiana e Mendy. Al 40’ su cross di Enea, Keba sbaglia l’uscita, ma Federico non riesce a concludere. Dall’altro lato, Retucci ci prova da fuori, Pizzolato non trattiene ma la difesa gialloblù se la cava. Prima dell’intervallo un paio di occasioni per i biancoscudati ma si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo_ Nessun Cambio in avvio di ripresa da una parte e dall’altra. Mazara pericoloso con un’incursione di Guaiana che mette dentro per Federico, il quale fallisce la battuta a rete. Al 58’ tentativo di Badjie da fuori col destro, palla sul fondo. Al 64’ Nissa in vantaggio: Pizzolato non trattiene su una punizione dai 25 metri, arriva Conti che in tap-in insacca. Il Mazara prova a reagire, ma la squadra di casa non concede spazi fino all’83’ quando Federico ci prova su punizione ma la difesa biancoscudata respinge. L’arbitro concede tre minuti di recupero, i canarini provano il forcing ma alla fine è la Nissa a conquistare i tre punti.

Il tabellino di gara

Nissa: Keba, Garofalo, Santamaria, Camara, Diop, Conti, Caronia (77’ Mazzoni), Bisogno, Retucci (91’ Brace), Illario, Rizzi (55’ Pardo). A disp.: Li Volsi, D’Anca, Brace, Priolo, Lo Porto, Priola, Santoro. All. Bognanni.

Mazara: Pizzolato, Enea, Zerillo, Costantino, Di Peri, Punzi, Melia (77’ Cardella), Federico, Guaiana, Badjie, Mendy (67’ Matos). A disp.: Marino, Pulizzi, Gancitano, Chirco. All. Domenicali.

Arbitro: Fabio Caruso della sezione di Palermo

Assistenti: Elvira Rizzo (Enna)-Francesco Conti (Enna)

Marcatori: 64’ Conti

Ammoniti: Caronia (N), Federico (M). Recupero: pt 0’, st 3’.