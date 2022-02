Mazara: addio all’avvocata Claudia Ingraldo, il cordoglio della Città

Cordoglio della comunità di Mazara del Vallo per la scomparsa dell’avvocata Claudia Ingraldo.

“La nostra comunità è stata raggiunta questa mattina dalla tragica notizia dell’improvvisa scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo, giovane ed apprezzata professionista, moglie e madre di due ragazzi adolescenti – afferma il sindaco Salvatore Quinci -. Come primo cittadino ma anche a titolo personale mi sento di interpretare il comune sentimento di cordoglio che è acuito dalla sorpresa e dallo sconforto per una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un malore, che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e tra chi ha avuto il piacere di conoscerla. Un evento tragico che deve farci riflettere anche sulla precarietà dell’esistenza umana e sul bisogno di dare il giusto valore alla vita ed alle relazioni sociali. Al marito Michele Bianco, apprezzato imprenditore e co-titolare della società A29, ai figli ed ai familiari esprimiamo i sentimenti di cordoglio e vicinanza”, ha espresso il primo cittadino a nome dell’amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia Bianco-Ingraldo per la scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo.

Questo il messaggio del Consiglio Comunale: “Anche il consiglio comunale di Mazara del Vallo nella sua interezza si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo, venuta a mancare all’alba di oggi a causa di un malore improvviso all’età di 48 anni. Questo evento, già in sé tragico, colpisce una famiglia di professionisti e imprenditori stimati in Città e desta particolare commozione anche per la giovane età del compianto avvocato Ingraldo e per il fatto che è stato un evento improvviso. All’imprenditore Michele Bianco, coniuge dell’avvocato Ingraldo, ai figli e familiari va tutto il nostro affetto e la vicinanza”.Questo il messaggio di cordoglio espresso dal presidente del consiglio comunale Vito Gancitano a nome del massimo consesso civico“.