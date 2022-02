Marsala, rinviata la trattazione del regolamento degli impianti sportivi

Seduta del Consiglio comunale di Marsala di martedì 15 febbraio dedicata al regolamento sviluppo e uso degli impianti sportivi comunali.

Sull’argomento è intevenuto il consigliere Gabriele Di Pietra, che ha ricordato come il gruppo Civicamente ha già presentato un maxi emendamento.

Subito dopo Piergiorgio Giacalone, come presidente della apposita commissione, ha ricordato come la stessa ha valutato opportuno rimettere all’Aula l’argomento richiedendo anche all’amministrazione di ritirare l’atto.

Sono intervenuti di seguito Leo Orlando, Nicola Fici e Massimo Fernandez. Fici ha ricordato che l’assessore di riferimento, l’ex Michele Gandolfo, ormai non ha più titolo quindi macherebbe una interlocuzione.

Sullo stesso tenore il collega di gruppo Rino Fernandez.

Il vice sindaco Paolo Ruggieri ha manifestato il pronunciamento secondo il quale sarebbe opportuno interloquire con il nuovo assessore al ramo. E comunque l’amministrazione è pronta a ritirare l’atto”.

Contrario il consigliere Di Pietra.

Dopo una breve pausa per un confronto con l’assesore e i capiugruppo, alla ripresa dei lavori il presidente Enzo Sturiano ha comunicato che si è deciso di continuare la discussione consentendo la presentaziuone di ulteriori emendamenti per poi procedere ad un nuovo passaggio d’Aula. Prima della chiusura dei lavori, Ivan Gerardi ha comunicato la nascita di un nuovo gruppo consiliare denominato Movimento Via Generazione Futura del quale oltre allo stesso fa parte, con la qualifica di capogruppo, anche il consigliere Michele Accardi.

La seduta è stata poi rinviata a martedì 22 febbraio alle ore 16. 30 per le interrogazioni a cui, come concordato, risponderà il sindaco.