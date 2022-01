A Marsala Formula Ambiente raccoglierà i rifiuti Covid, somme in Bilancio

Come anticipato giorni fa dal Comune di Marsala, la raccolta dei rifiuti delle utenze Covid del territorio sarà assicurata dall’attuale gestore del servizio, la società Formula Ambiente, ex Energetikambiente.

L’Amministrazione comunale, preso atto della relazione del dirigente del settore Infrastrutture e Servizi, avvia quindi a soluzione un problema che – alla luce dell’acuirsi della pandemia – registra tuttora numerose criticità, tra l’altro comuni in tutta la Sicilia così come denunciato dalla stessa Anci.

“Senza assolutamente gravare sul Bilancio comunale ne, tanto meno, sulla Tari – afferma l’assessore Michele Milazzo – anticiperemo le risorse per andare incontro ai cittadini contagiati, ritirando a domicilio i rifiuti covid”.

Un servizio che, in via ordinaria, è di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale ma che – come la stessa Asp Trapani ha motivato – non può provvedervi. In merito, è pure intervenuta un’Ordinanza del Presidente della Regione che – ricorrendo l’impossibilità delle Asp – ha attribuito il compito della raccolta ai Comuni.

La Giunta Grillo ha impegnato la somma di 270 mila euro – che restano comunque a carico dell’Asp e che saranno successivamente rimborsati – per rafforzare il servizio di raccolta rifiuti covid, evitando al contempo ripercussioni negative sulla quotidiana raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.