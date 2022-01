Decrescita Covid, Regioni: “Norme più semplici su quarantene, scuole e trasporti”

“La crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente” ha detto il coordinatore del Cts. Per il presidente dell’Istituto superiore di sanità “bisogna guardare i dati e prepararsi a eventuali novità con coperture vaccinali, farmaci e monitoraggio”.

I governatori rilanciano una serie di proposte che potrebbero essere discusse nella prossima Conferenza delle Regioni. L’obiettivo è una semplificazione delle norme anti-Covid su quarantene, scuola e trasporti.

I dati dell’Iss mostrano come il tasso di ricovero in rianimazione sia pari a 26,7 ogni 100mila per i no-vax e 0,9 per i vaccinati con booster. In crescita i contagi tra sanitari e under 5. Da mercoledì, in Emilia-Romagna al via la piattaforma per certificare autonomamente la propria positività. Rimangono stabili i posti occupati in terapia intensiva (-2, in totale 1.677) ma aumentano i ricoveri ordinari (+351, ora 18.370). I nuovi casi sono 180.426 e i decessi 308. Il tasso di positività è al 14,8%