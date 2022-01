Scuola, oggi si riunisce la task force regionale. Probabile slittamento

Mentre in Sicilia si attende il raggiungimento del picco di contagi totali da Covid, c’è ancora incertezza sulla data della riapertura delle scuole, slittata di tre giorni grazie ad una modifica del calendario scolastico regionale.

Le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), fanno ipotizzare altri giorni con numeri particolarmente elevati.

Sembra prendere piede l’ipotesi del passaggio in fascia arancione: sia il tasso di occupazione dei posti letto, al 31 per cento, che il rapporto dei contagi rispetto alla popolazione, hanno superato i livelli di guardia. Ieri i positivi totali erano in Sicilia 129.313, con un aumento di 10.673 casi. Da oggi saranno aperti fino a mezzanotte gli hub vaccinali di alcune città dell’isola, per far fronte alla vaccinazione obbligatoria degli over 50.

Cosa accadrà sul fronte scuola? Lo scenario più probabile è quello di un ulteriore slittamento, usando altri due giorni “bonus” (sono cinque all’anno i totale) per guadagnare l’intera settimana e capire se, nel weekend, i parametri determineranno per la Sicilia la zona “arancione” già la prossima settimana.

Si riunirà questa mattina, alle 10.30, la task force regionale che dovrà prendere la decisione, attesa con apprensione da genitori e studenti. Parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, l’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli atenei dell’Isola ed una rappresentanza degli studenti.