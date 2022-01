Covid, Bassetti: “Basta contare i malati, basta col report”

“Questa modalità di gestione del Covid deve cambiare. Non dobbiamo continuare a contare come malati di Covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna anche finirla col report serale, che non dice nulla e non serve a nulla se non mettere l’ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero”.

Sono le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti, che sembrano quasi una inversione di tendenza rispetto a quanto ha sempre esposto nelle tanti trasmissioni tv in cui è stato invitato, anche se ultimamente ha di molto ridimensionato l’aspetto più emergenziale della pandemia.

A dargli ragione, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Ha ragione, ne parlerò col ministro”.