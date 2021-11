Marsala: nuovi problemi con l’acqua nel centro urbano

Alcuni cittadini marsalesi segnalano nel centro urbano di Marsala, ancora una volta un problema con l’approvvigionamento idrico.

Nelle zone di via Roma, via dello Sbarco ed alcune vie limitrofe, nelle case gli abitanti lamentano la scarsissima acqua che arriva dai rubinetti.

“Abbiamo acceso stamattina il motore per riempire la tanica d’acqua e ancora non si riempie – ci fanno sapere alcuni residenti del centro urbano lilybetano -. L’acqua esce a filo, lentissima e da giorni non riusciamo a riempire le pentole per cucinare o per lavare adeguatamente”.

L’assessore con delega al servizio idrico del Comune di Marsala, Giuseppe D’Alessandro, fa sapere che è stato effettuato un intervento per il ripristino dell’acqua.