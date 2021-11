I segnali delle allergie autunnali: come combatterle con le tisane

Durante i cambi di stagione molti italiani tendono a soffrire di vari malanni, e fra questi si trovano anche le allergie. Le reazioni possono manifestarsi in modo molto lieve, ma possono essere anche violente, al punto da ricorrere a farmaci come gli antistaminici e il cortisone. Per chi ai farmaci preferisce i metodi naturali, anche le tisane in realtà possono rivelarsi molto utili per contrastarle.

I campanelli d’allarme dell’allergia

Naturalmente la sintomatologia non è unica, ma varia a seconda del tipo di allergia; quindi, è impossibile stilare un elenco che possa dirsi completo o esatto per tutte le casistiche. Di contro, la maggior parte delle allergie produce alcuni sintomi in comune, come nel caso del raffreddore, della tosse o degli starnuti.

In questa lista bisogna aggiungere anche la pelle arrossata e la lacrimazione degli occhi, insieme a diverse altre reazioni epidermiche, più o meno evidenti, come nel caso delle dermatiti, che colpiscono soprattutto alcune zone delicate. In questo elenco rientra infatti anche il naso gonfio e dolorante anche se, come spiegato da alcuni approfondimenti online, è un sintomo comune a diverse problematiche, quindi, non sempre può essere un segnale di allergia. Infine, a concludere la lista c’è l’addome gonfio che è un altro potenziale segnale di un’allergia, spesso di natura alimentare.

Si prosegue con una lista dei principali allergeni, che include ad esempio il polline di alcune piante come la parietaria e l’ambrosia, le muffe e gli acari della polvere. Di conseguenza, il rischio di reazioni allergiche aumenta in circostanze come gli ambienti umidi e polverosi. Naturalmente il consiglio è di rivolgersi sempre ad uno specialista, nel caso dovessero comparire dei sintomi, per ottenere una diagnosi completa e professionale.

Le tisane per combattere le allergie autunnali

Nella lista dei rimedi naturali contro le allergie, è possibile trovare una serie di tisane molto efficaci e ideali per trattarle. Si fa ad esempio riferimento agli infusi alla bardana, ottimi per contrastare le reazioni allergiche a livello epidermico e le infiammazioni localizzate. Non potremmo poi non citare i decotti alla curcuma e al timo: i primi sono particolarmente utili per via delle loro proprietà antinfiammatorie e disinfettanti, mentre i secondi sono ideali per alleviare i sintomi delle allergie che intaccano il sistema respiratorio e il naso. Il timo, dunque, è un ottimo rimedio decongestionante, mentre la curcuma è nota soprattutto come antinfiammatorio naturale e immunostimolante.

Oltre alle tisane esistono comunque altri rimedi naturali contro le allergie, come nel caso di funghi medicinali come lo shiitake e il cordyceps. In altre parole, la natura offre molte opportunità per trattare le allergie, e per curare diverse situazioni particolarmente fastidiose e indisponenti. Le tisane rappresentano senza ombra di dubbio una delle opzioni in assoluto più efficaci, oltre che ricche di vantaggi. La scelta è infatti molto ampia, e sono davvero semplici da preparare.