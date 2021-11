Droga a Marsala: blitz della finanza in un’abitazione, trovati 9 chili di marijuana

Colpo della Guardia di Finanza al mercato dello spaccio di droga nel marsalese. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari delle fiamme gialle hanno trovato presso l’abitazione di un uomo ben nove chili di marijuana. La droga era pronta per il confezionamento e la vendita. Le fiamme gialle, nel corso della perquisizione, hanno trovato anche bilancini e carta stagnola utilizzati per la preparazione delle dosi, oltre che duemila euro in contanti, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e in seguito il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Le indagini della guardia di finanza proseguono per individuare la provenienza della droga ed eventuali complici.