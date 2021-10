Marsala Futsal: a Pianto Romano presentato il settore giovanile

Si è tenuta presso la struttura della Cantera Pianto Romano la video conferenza di presentazione del settore giovanile, del Marsala Futsal per la stagione 2021/22.

Al tavolo dei lavori hanno relazionato il presidente Paolo Tumbarello, il dirigente responsabile del settore giovanile Riccardo Patti e in rappresentanza della scuola calcio della Cantera Pianto Romano Sergio Alagna e Giacomo Costigliola. Oltre all’imminente inizio dei vari campionati per ogni categoria si è centrato il discorso sull’importanza del settore giovanile finalizzata ad una prima squadra come obiettivo per i ragazzi che ne compongono i roster.

“Per programmare il futuro con grandi obiettivi si deve per forza puntare sui giovani” è sta questa la mission della conferenza trasmessa live, sulla pagina ufficiale facebook del Marsala Futsal che è stata seguita da centinaia di utenti.

Paolo Tumbarello ha dichiarato : “Dopo due anni di inattività causa covid, finalmente riusciamo a ripartire con il settore giovanile e abbiamo scelto di farlo insieme alla scuola calcio Cantera Pianto Romano che ha voluto sposare

la causa del Marsala Futsal e dedicando interamente tutte le trafile al

calcio a cinque”. A seguire l’intervento di Riccardo Patti: “Il nodo fondamentale è quello di portare i ragazzi ad essere già adatti per affrontare categorie importanti in questa disciplina e farlo, riuscendo ad impartire le nozioni fondamentali sin dalle categorie più piccole, snellisce il lavoro del tecnico della prima squadra che si troverà giovani disponibili e già adeguatamente formati”. Per Sergio Alagna “… avere accolto la proposta di collaborazione del Marsala Futsal, per noi è solo un vanto. Siamo in pieno sviluppo all’interno della struttura e quella della collaborazione con una prima squadra con i nostri tecnici è solo l’inizio. Stiamo già lavorando per promuovere un progetto anche con le scuole”.

• Giacomo Costigliola, già portiere del Marsala Calcio, ha affermato: “Marsala ha bisogno di riscoprire i giovani e soprattutto ha bisogno che l’amministrazione investa su questo punto. Oggi, io come genitore, sono veramente preoccupato per gli ultimi casi di cronaca che hanno messo in evidenza il disagio giovanile che solo lo sport può lenire. Il progetto tra Cantera Pianto Romano e Marsala Futsal è quanto di più corretto e semplice da fare per gettare le fondamenta per il futuro, sia sportivo sia educativo”

I prossimi impegni del settore giovanile: l’esordio in Campionato per l’Under 19, allenata da Costigliola, mercoledì 3 novembre alle ore 16.30 presso il Palasport di Marsala contro il Caresse Futsal Partinico; l’Under 15 allenata da Alessandro Laudicina esordirà in Campionato lunedì 8 novembre alle ore 18.30 presso la Struttura della Cantera di

Pianto Romano.