Serie D: verso Sancataldese-Trapani, la gara il 24 ottobre

Archiviato il turno infrasettimanale di ieri, il Trapani Calcio ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della gara contro la Sancataldese, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie D – Girone I, che si disputerà domenica 24 ottobre alle 15 presso lo Stadio Valentino Mazzola di San Cataldo.

Tutti agli ordini di mister Ivan Moschella e del suo staff. I calciatori sono stati suddivisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico e ripristino. Chi non è sceso in campo invece ha svolto lavoro di forza funzionale e cambi di direzione specifici e ruoli. La seduta si è conclusa con una partitella di due tempi da otto minuti ciascuno.

Gli allenamenti riprendono oggi, sempre alle 15, mentre la seduta di rifinitura si terrà sabato mattina. A seguire la partenza per San Cataldo.