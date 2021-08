Marsala: strada rattoppata dopo lavori di acqua, luce e gas. I cittadini protestano

Da più di un’anno sono stati effettuati dei lavori di sostituzione della rete idrica da parte dell’Acquedotto di Marsala in zona Ponte Fiumarella. A seguire anche l’Italgas e l’Enel hanno eseguito gli interventi di loro competenza sulla stessa strada asfaltando la parte di carreggiata interessata.

Oggi però alcuni abitanti ci segnalano come è stata lasciata la zona, con la strada piena di toppe. “Una parte del manto è stata asfaltata alla meno peggio – ci dicono alcuni residenti -, l’altra parte è rimasta col cemento in bella mostra dopo i lavori dell’Acquedotto. Sarebbe necessario intervenire per il rifacimento in maniera dignitosa di tutta la strada”.