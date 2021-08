Castelvetrano: ai domiciliari con braccialetto elettronico, 21enne evade e viene arrestato

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto per il reato di evasione il 21enne di Castelvetrano I.G.

Nel pomeriggio di ieri, presso la locale Centrale Operativa, è giunto l’allarme del braccialetto elettronico del giovane, in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

Allertato l’equipaggio della Sezione Radiomobile in turno, il quale in pochi minuti è giunto presso l’abitazione dell’uomo constatando l’assenza da casa. Cominciata la ricerca, intorno alle ore 1.30 il soggetto è stato trovato nella località di Triscina comodamente seduto sul lungomare vicino le giostre per bambini. Condotto presso il Comando Compagnia di Castelvetrano è stato deferito in stato di libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, nonostante la manomissione del braccialetto e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nella mattinata odierna, solo poche ore dopo averlo lasciato, i Carabinieri sono tornati presso quell’abitazione per l’applicazione del nuovo braccialetto elettronico ma suonato il campanello non hanno avuto risposta. Dopo circa un’ ora di ricerche veniva avvistato nei pressi della via Dante a Castelvetrano e una volta vista la gazzella si è dato a una precipitosa fuga. Ne è seguito un piccolo inseguimento a piedi, durata pochi metri fino a quando l’uomo è stato raggiunto e tratto in arresto.