Marsala: modifiche alla viabilità a causa di lavori stradali e manifestazioni

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala, con propri provvedimenti, ha apportato modifiche alla circolazione veicolare in alcune vie del centro urbano. In particolare, la via Colocasio – tratto compreso tra le vie Grignani e Diaz – resterà interdetta al transito veicolare per i prossimi 10 giorni perchè si dovranno effettuare lavori di completamento della rete fognaria.

La chiusura del tratto di strada sarà effettuata in vari step, in base al procedere dei lavori. Inoltre, per motivi di sicurezza legati allo svolgimento della manifestazione sportiva “Shock Da Ground” – con notevole partecipazione di atleti, accompagnatori, visitatori e addetti ai lavori – sarà vietata la circolazione in viale Isonzo, nel tratto compreso tra la via Garraffa e Piazza della Vittoria, da domani e fino all’1 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 17 e l’1.30 del giorno successivo. Conseguentemente, negli stessi giorni e orari, vigerà anche il divieto di accesso sulla via Garraffa (tratto compreso tra via Dia e viale Isonzo) per i veicoli provenienti dalla via Diaz.