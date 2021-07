Mollema vince per distacco al Tour, Pogacar resta leader

ROMA (ITALPRESS) – Bauke Mollema si aggiudica la quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne-Quillan di 183.7 km. Il corridore olandese della Trek-Segafredo fa sua la frazione tagliando il traguardo in solitaria ed ottenendo la seconda vittoria in carriera sulle strade della Grande Boucle. Alle sue spalle, staccato di 1’04” Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), che vince la volata con Sergio Andres Higuita (EF Education-Nippo). Quarto e migliore degli italiani Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep). In ottica classifica generale, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserva la maglia gialla ma il suo vantaggio si assottiglia. Grazie all’undicesimo posto nella tappa odierna, Guillaume Martin (Cofidis) si porta infatti dalla nona alla seconda posizione a 4’04” dallo sloveno. Decimo Cattaneo. Nella giornata di domani, domenica, saranno protagonisti i Pirenei, con la quindicesima tappa di 191.3 km da Ceret ad Andorra La Vella. I corridori dovranno affrontare quattro GPM, di cui tre di prima categoria.

(ITALPRESS).