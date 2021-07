Miccichè a Draghi “Concordare con Regioni utilizzo fondi Pnrr”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Gruppo di lavoro sulla salute della conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa, si è riunito oggi, a Palazzo Reale, con all’ordine del giorno un tema molto attuale: “Diseguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei”. Un dossier che raccoglie i dati monitorati dalle Regioni sui diversi settori che creano diseguaglianze, come è stato evidenziato nel corso della pandemia che ancora stiamo vivendo. Ai lavori, coordinati da Carlo Borghetti, è giunto il saluto del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e del Presidente della CALRE, Gustavo Matos.

“Lo scambio di esperienze fra le Regioni d’Europa – ha detto il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè – è fondamentale per superare le diseguaglianze che purtroppo persistono nei sistemi socio-sanitari. Le Regioni sono state fondamentali nella lotta contro la pandemia. Approfitto dell’occasione per lanciare un appello al premier Draghi: E’ necessario concordare con le Regioni l’utilizzo dei fondi del Pnrr. A volte, le Assemblee legislative ed i Consigli regionali sono percepiti come un fastidio dai governi. Bisogna, invece, collaborare perchè lo scontro non serve. E’ la prima volta – conclude Miccichè – che la CALRE si riunisce a Palermo, ma siamo pronti ad ospitare nuove iniziative”.

(ITALPRESS).