Nel Distretto della Valle dei Templi, itinerari “Treno della dolce vita”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Dal 2023 Agrigento e l’area del Distretto Turistico Valle dei Templi saranno tappa di ben due dei tre itinerari siciliani del progetto “Il Treno della Dolce Vita”, una commistione tra lusso e territorio. Il treno è stato presentato in questi giorni lungo la tratta Palermo-Cefalù, a bordo di carrozze d’epoca francesi anni Venti della «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grands express europèens» vagoni restaurati del famoso Orient Express. A realizzare l’iniziativa è Arsenale spa, società italiana del settore dell’ospitalità, con Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nell’Isola saranno tre gli itinerari dedicati. I cinque treni, al momento in fase di allestimento secondo il design italiano degli anni Sessanta, saranno pronti a partire tra due anni. Percorreranno sedicimila chilometri di linee ferroviarie da Nord a Sud della Penisola e attraverseranno quattordici regioni. Italianissimi sia i percorsi, sia il menù di alta gastronomia, realizzato in collaborazione con i migliori chef e bartender, sia il design. E, naturalmente, il nome scelto per il progetto: “Il Treno della Dolce Vita” che richiama il grande fervore eclettico, artistico e cinematografico degli anni del boom economico. Così i turisti viaggeranno a bordo di carrozze ispirate al design italiano degli anni Sessanta e Settanta, alle influenze dei grandi creativi come Carlo Scarpa, Gio Ponti, Piero Fornasetti e Ignazio Gardella. Il design degli arredi si fonderà insieme all’arte di Fontana, Bonalupi, Castellani e molti altri maestri dello Spazialismo italiano. A coinvolgere il territorio del Distretto Turistico Valle dei Templi saranno “Sicilia da bere”, itinerario enologico e gastronomico dalla Sicilia occidentale fino a quella orientale che toccherà anche Licata e Butera, e “Sicilia barocca”, itinerario alla scoperta delle bellezze del Barocco siciliano che toccherà anche Caltanissetta. “Siamo orgogliosi di poter comunicare che il tour della Dolce Vita nel 2023 interesserà i nostri luoghi – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi -. Si tratta di un’iniziativa di altissimo livello che coinvolge le più belle località d’Italia. Il nostro territorio, ancora di più e ancora meglio, deve farsi trovare pronto, ospitale, accogliente e organizzato per accogliere questi e tutti gli altri viaggiatori che vorranno onorarlo della loro visita”.

(ITALPRESS).