Ragazzi under 13 di Marsala conquistano il titolo regionale

Dopo il Campionato Regionale Under 15 di Beachandball, conquistato battendo in Finale la coriace compagine dell’Aetna Mascalucia, arriva il secpndo titolo regionale per l’ASD pallamano Marsala,con gli under 13 categoria indoor maschile.

Vincendo tutte le partite, della Final Four svoltasi ad Enna, e battendo nella Finale con il punteggio di 24 a 20 l’Aretusa Siracusa, mostrando qualità Tecniche di livello superiore e soprattutto una carica agonistica eccellente. Motivati dal Tecnico Vito Di Giovanni, i Giovanissimi Atleti hanno espresso il meglio delle loro qualità, facendo ben sperare per il futuro della Società Sportiva che nonostante le difficoltà per potersi allenare adeguatamente, per mancanza di spazi orari presso l’unica struttura idonea alla pratica di questo Sport /Palazzetto, ha conquistato questo ambito titolo.

Va ai Giovanissimi Atleti: Valerio Di Giovanni, Vito Miceli, Antonino Panicola, Giovanni Mattarella, Tiberio Dudau, Vincenzo Giacalone, Giuseppe Nizza, Federico De Vita e Alessio Laudicina il merito di questa importantissima vittoria.