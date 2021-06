Alberto Di Girolamo: “Non sarò candidato alla prossime elezioni regionali”

Con un post sul suo profilo fb, l’ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, annuncia che non si candiderà alla prossime elezioni regionali.

“Cari amici buona domenica. In questi giorni mi è capitato di incontrare qualche cittadino convinto che sono candidato alle prossime elezioni regionali, sol perché continuo ad impegnarmi e a battagliare per l’ospedale e per la nostra città.

Oggi vi faccio una confessione: per me una vita in cui ci si occupa solo dei propri interessi e del proprio tornaconto personale, una vita in cui si coltiva solo il proprio orticello, non è una vita che riuscirei a vivere. Non l’ho mai fatto, neanche da giovane. Per me ogni cittadino ha il dovere morale di lottare ed impegnarsi per migliorare la società in cui vive. Non ci si può solo lamentare delle cose che non vanno e poi non fare nulla per cambiarle. Se mi fossi dedicato solo ai miei interessi personali, per esempio non avrei creato la cardiologia di Trapani, facendola divenire punto di riferimento per molti siciliani. Trasferitomi nell’85’ da Brescia a Marsala avrei potuto, giovane cardiologo esperto in diagnostica ancora sconosciuta in provincia e poco conosciuta in Sicilia, dedicarmi principalmente alla professione privata, sfruttando le tante mancanze sanitarie, piuttosto che intraprendere una lunga e faticosa battaglia per costruire pezzettino dopo pezzettino, anno dopo anno, quella che è diventata una delle più importanti cardiologie d’Italia.

Per ottenere questo risultato ho dovuto lottare battendo i pugni, scrivendo infinite lettere, assumendomi enormi responsabilità, mettendomi contro i poteri e contro chi voleva che le cose non cambiassero, “pagando” anche personalmente. A Marsala infatti non sono divenuto primario perché la politica non voleva un medico che faceva di tutto per migliorare la sanità pubblica e che non era un signorsì del politico di turno.

Ecco, se mi fossi dedicato solo ai miei interessi personali, di certo non avrei mai creato un reparto che ha salvato la vita a migliaia di persone e che ha evitato a tante altre di andar fuori provincia per accertamenti e terapie. Per cui cari amici, anche se non sono più sindaco, ciò non toglie che come cittadino non mi possa o, nella mia mia visione di vita non mi debba, impegnare, lottare, battagliare, come peraltro ho sempre fatto, per la nostra città, per tutti noi, per il bene comune.

L’unica differenza rispetto al passato è che oggi ci sono i social, per cui avendo tra l’altro più tempo libero, condivido con tutti voi le mie battaglie e le mie opinioni. Se fossimo in tanti a lottare per migliorare la società, la politica dovrebbe adeguarsi. Per chi non lo sapesse, circa 20 anni fa, io insieme ad altri “quattro pazzi idealisti” compagni di tante battaglie, e varie associazioni, abbiamo raccolto oltre 10 mila firme per far aprire l’ospedale Paolo Borsellino, che rischiava di divenire l’ennesima incompiuta della nostra città. Queste firme le abbiamo poi consegnate al Presidente della Repubblica e a tante istituzioni. Non so se siano state decisive, di certo grazie anche a queste e a molte altre manifestazioni, a Roma e a Palermo, hanno saputo del problema e magari hanno contribuito all’apertura del nosocomio marsalese (e oggi siamo pronti a manifestare ancora e a raccogliere altre firme, per farlo riconvertire e potenziare).

Questo è solo un esempio delle tante lotte, ve ne potrei raccontare molte altre ma il post inizia ad essere un pò lungo. Per cui cari amici termino dicendovi: non lamentiamoci soltanto, impegnamoci tutti, monitoriamo chi ci governa, lottiamo per i nostri diritti, pretendiamo che la politica e gli amministratori facciano gli interessi dei cittadini e non quelli personali. Proviamo a migliorare la società cambiando la nostra mentalità, è più bello vivere non solo per se stessi ma anche per gli altri. Ah dimenticavo: non sarò candidato alle prossime elezioni regionali. Buona domenica a tutti.