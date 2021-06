Max Gazzè live in Sicilia, il 6 agosto a Mazara per Rock the Casbah!

Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un’estate ancora all’insegna dei live, quella dell’artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco “La matematica dei rami”, prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

I CONCERTI IN SICILIA:

Inizio spettacoli ore 21.30

– GIOVEDÌ 5 AGOSTO – LINGUAGLOSSA – COLONNATO DEI DOMENICANI

(a cura di Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Linguaglossa): l’evento rientra nella programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

– VENERDÌ 6 AGOSTO – MAZARA DEL VALLO (TP) – PIAZZA DELLA REPUBBLICA

(a cura di Il Tricheco Soc. Coop. Sociale): l’evento rientra nella programmazione del Festival “a29 ROCK THE CASBAH!”

– SABATO 7 AGOSTO – MESSINA – ARENA VILLA DANTE

(a cura dell’Associazione Development): l’evento rientra nella programmazione della rassegna Messina Restarts, a cura del Comune di Messina.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 4 giugno ore 18.00 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.