Marsala: manutenzione strade e marciapiedi, sistemati anche gli avvallamenti di via De Giudice

Gli operai della ditta aggiudicataria ha avviato la manutenzione di strade e marciapiedi di Marsala.

“Dopo avere fronteggiato alcune emergenze – sottolineano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore ai Lavori Pubblici, Arturo Galfano – da qualche giorno abbiamo avviato la manutenzione stradale cominciando dai marciapiedi di via Mazzini e dal rifacimento delle strade del villaggio della Circonvallazione, quelle di fronte il Comando della polizia Municipale. Proprio in questa zona abbiamo lavorato per togliere gli avvallamenti causati dalla propagazione delle radici degli alberi che rendevano la circolazione veicolare difficile e anche pericolosa. Pur se abbiamo ereditato una situazione precaria, stiamo lavorando per migliorare la funzionalità delle nostre strade”.

L’Amministrazione ha programmato tutta una serie di altri interventi a iniziare da quello di piazza Matteotti (Porta Mazara), dove è stata già effettuata un’analisi preliminare delle opere da porre in essere.