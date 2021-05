Garante dei disabili, il Consiglio di Marsala non raggiunge il quorum

Seduta del consiglio comunale di Marsala del 20 maggio.

Interviene del consigliere Pietro Cavasino relativamente alla nomina del garante dei disabili. Anche Pino Ferrantelli si dichiara d’accordo che, esaminate le candidature, si può procedere alla votazione in Aula. Enzo Sturiano ha invitato i consiglieri collegati in remoto a raggiungere l’Aula per procedere alla votazione in quanto si procederà come da regolamento al voto segreto. In attesa si comincia a trattare la delibera che attiene la trattazione della valorizzazione dei beni comunali.

Sull’argomento relaziona l’assessore Michele Milazzo. “Gli immobili non strategici ai fini della individuazione dell’amministrazione hanno avuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti. Chiedo il voto favorevole anche perché la delibera è propedeutica all’approvazione del Bilancio”.

Sull’argomento sono intervenuti per chiarimenti Mario Rodriquez, Flavio Coppola e Nicola Fici. Prima è stato approvato a maggioranza un emendamento poi la definitiva approvazione. Poi con lo stesso risultato anche l’atto deliberativo è stato esitato favorevolmente.

Relativamente alla nomina del garante per i disabili dopo il vostro segreto e visto l’esito si vede che i consiglieri su questo argomento di pura valenza sociale hanno raggiunto l’accordo. Hanno riportato voti Tarantino 1, Titone 4 e Bonanno 11. Le schede nulle sono state 6. Il regolamento prevede di raggiungere la maggioranza assoluta. Nessuno avendola raggiunta, il garante non viene eletto. “Se ne parlerà – ha detto Sturiano – dopo l’approvazione del Bilancio”.

Discussione “astrusa” sui tempi per incardinare il Piano delle Opere Pubbliche Triennale.

Si continuerà questa mattina, 21 maggio, alle ore 10.