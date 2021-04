Dal M5S alla Lega: il senatore Mollame sceglie Salvini

Dal Movimento 5 Stelle alla Lega di Salvini. A poco più di tre anni dalla sua elezione al Senato, il parlamentare siciliano Francesco Mollame ha deciso di passare dai pentastellati al Carroccio, come annunciato dal segretario siciliano leghista, Nino Minardo.

“Assieme al nostro leader Matteo Salvini ho accolto con grande soddisfazione l’adesione alla Lega del senatore Mollame – afferma Minardo -. Il nostro partito si conferma capace di attrarre interesse e consenso grazie a un progetto politico dinamico e stimolante. Faccio mie e condivido in pieno le parole di Salvini che ribadisce come ‘la Lega cresca da Nord a Sud'”.

Citando ancora Salvini, Minardo aggiunge: “Le nostre porte sono aperte a donne e uomini di qualità. Sono particolarmente felice per la crescita della Lega in Sicilia, anche in vista delle elezioni regionali del 2022 dove giocheremo un ruolo da protagonisti”.

Secondo Minardo “l’ingresso nella Lega Sicilia del senatore Francesco Mollame è la conferma che il nostro serio progetto di radicamento è anche e soprattutto qualitativo. A Francesco, che ci gratifica con le sue parole (“la Lega oggi e’ l’unico partito ad avere idee chiare e innovative”), il benvenuto – conclude – e i migliori auguri di buon lavoro”.

Mollame era stato eletto nel 2018 nel collegio Marsala – Monreale, risultando il candidato più votato con il 48% delle preferenze, corrispondenti a oltre 112 mila voti, provenienti da tanti cittadini della Sicilia Occidentale che vedevano nella bandiera del Movimento 5 Stelle una concreta possibilità di cambiamento. Pochi di loro, verosimilmente, avrebbero immaginato che il loro candidato sarebbe confluito nel partito di Matteo Salvini a distanza di tre anni.

L’uscita di Mollame, conferma la diaspora in corso nel Movimento, che già nei mesi scorsi aveva salutato Piera Aiello, Ignazio Corrao, Antonio Lombardo, Sergio Tancredi e Valentina Palmeri.