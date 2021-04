Rifiuti a Marsala, Diventerà Bellissima a Grillo: “Si valuti la creazione di una municipalizzata”

Il Circolo “Enrico Russo” ed il Coordinamento comunale di Diventerà Bellissima Marsala intervengono sulla situazione del gruppo Biancamano e le sue due società controllate Aimieri Ambiente ed Eneregetikambiente, che come abbiamo raccontato in questi giorni, sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

In particolare, per quanto riguarda Energetikambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Marsala, i componenti di Diventerà Bellissima si dicono “fortemente preoccupati” in merito al verificarsi di “disagi e disservizi nella raccolta rifiuti”, ma anche “per le sorti dei lavoratori delle suddette società”.

Diventerà Bellissima suggerisce al sindaco e alla giunta comunale di valutare la possibilità di creare una società municipalizzata che si occupi della raccolta rifiuti, “al fine di avere una gestione meno onerosa e poter istituire un meccanismo di premialità per i cittadini più virtuosi in modo che possano avere un forte sconto sulla tassa rifiuti”.