Tra Mazara e Marsala le riprese del film “Una sola madre”, in autunno sulla Rai

Concluse con successo in termini di audience le puntate di Màkari (circa 6 milioni di spettatori per ogni serata), la Sicilia Occidentale resta uno scenario in grande crescita nel gradimento delle produzioni televisive. Entro l’anno questo versante dell’isola potrebbe ancora essere protagonista sulla rete ammiraglia della Rai con il film “Una sola madre”, diretto da Andrea Porporati, regista e sceneggiatore romano autore di numerosi film, tra cui “Il dolce e l’amaro”, in concorso nel 2007 alla Mostra di Venezia. Le riprese, oltre che a Mazara – luogo in cui la vicenda, lo scambio di due neonati, è accaduta – si sono svolte anche a Marsala, presso il Baglio Samperi. Qui, è stato lo scenografo Valerio Girasole – lo stesso della fiction “Màkari” – ad occuparsi della preparazione artistica dei set scelti dal local manager Ivan Ferrandes, mentre agli arredi ha pensato Patrizia Alfonsi (fiction “Leonardo”). Il film “Una sola madre” – molto probabilmente – andrà in onda sulla Rai il prossimo autunno.