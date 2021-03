Turismo e innovazione, Marsala avrà un App turistica

Oggi 10 marzo 2021 è stato presentato il nuovo progetto di “destination management”. Uno strumento innovativo per gestire l’offerta turistica in maniera coordinata ed integrata. Si chiama WeLoveMarsala e prevede un portale web multilingua (in versione desktop e mobile) e una App scaricabile dall’App Store e Google Play.

Mario Ottoveggio dichiara: Abbiamo costruito il nuovo brand tenendo in considerazione i trend di mercato e il marketing territoriale più recenti, abbiamo evidenziato l’identità della nostra destinazione attraverso le attrazioni e le attrattive che ci contraddistinguono dalla concorrenza. Al progetto hanno partecipato la ProLoco 2.0, ASMAP Marsala, ASE Marsala, MAC Marsala e l’Associazione Sport Turismo Stagnone. Un gruppo di lavoro che da alcuni anni collabora sotto il nome di “TaskForce Marsala Riparte”. Il progetto è aperto a tutti gli operatori del settore che ne vorranno fare parte.

Il progetto oggi viene presentato agli operatori del settore turistico di Marsala, per dare loro la possibilità di contribuire con idee, suggerimenti ed eventuali correzioni. Il lancio ufficiale al pubblico è previsto nelle prossime settimane.

Nello specifico, l’App ha una sezione riservata alle informazioni turistiche (dove mangiare, dove dormire, cosa fare, eventi, ecc.), una sezione dove è possibile prenotare tour, attività, lettini in spiaggia e una sezione per segnalare disservizi (presso gli operatori turistici) e pericoli come ad esempio incidenti stradali, incendi, semafori guasti, ecc. Attraverso l’App, gli utenti potranno effettuare acquisti online ed usufruire di offerte e sconti grazie alla funzione “carta fedeltà”.

Invitiamo gli utenti a scaricare la nuova App “WeLoveMarsala” (disponibile su App Store e Google Play) per visionare in anteprima la presentazione video del progetto. Per ulteriori informazioni o per fornire suggerimenti potete scrivere a: welovemarsala@gmail.com