Marsala: riaprirà il 15 febbraio l’Ufficio Postale di via Nino Bixio

Una buona notizia per gli utenti marsalesi di Poste Italiane. Dal prossimo 15 febbraio ritornerà in funzione l’Ufficio di via Nino Bixio. La decisione è stata presa da Poste Italiane ed è stata comunicata al sindaco dal Condirettore Generale Giuseppe Lasco.

Nella nota si legge che “… Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi resi con gli Uffici Postali, pur nell’attuale emergenza Pandemica che ormai da quasi un anno attanagli l’intero territorio nazionale. Per questo procederà con riaperture e potenziamenti delle giornate e orari di apertura al pubblico di alcuni Uffici Postali, fra cui appunto quello di via Nino Bixio”. Sempre secondo la nota di Poste Italiane l’Ufficio in questione era stato “temporaneamente chiuso per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori”.

“Siamo soddisfatti di questa notizia – precisa il sindaco Massimo Grillo -. L’ufficio postale di via Nino Bixio è di strategica e importante fruizione per l’utenza dell’intero territorio marsalese ed in particolare per quella che gravita nell’area di piazza Caprera. Per questo che ci eravamo subito attivati per la sua riapertura accogliendo anche la legittima segnalazione che ci è stata fatta dal Consigliere Ivan Gerardi che ringraziamo per il suo opportuno intervento”.