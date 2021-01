Volley, la Sigel sale al terzo posto in classifica

Atto di forza della Sigel recatasi per la prima trasferta del 2021 alla Consolata, impianto di gioco della Green Warriors Sassuolo, a replicare con le neroverdi lo scontro diretto che nella gara di andata a Marsala aveva già premiato le azzurre che riescono finanche nell’impresa di migliorare il risultato ottenuto al PalaBellina, quando il 12 gennaio scorso si archiviò la pratica neroverde al tie-break dopo una partita spumeggiante.

In campo è sceso un Marsala nulla affatto sazio del primo obiettivo aritmeticamente conquistato mercoledì dopo i quattro set su Montale. Non solo, la squadra allenata da coach Amadio si accinge (con la sola appendice rimasta riguardante la partita di recupero a Milano di domenica prossima) a salutare un mese irripetibile che consta di cinque successi su cinque di fila tra gare calendarizzate e recuperi (Pinerolo, Sassuolo, Club Italia, Montale e ancora Sassuolo) che porta il totale a dodici vittorie consumate nella stagione corrente. Adesso le lilybetane sono al terzo posto in classifica